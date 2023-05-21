Пентагон виділив новий пакет військової допомоги Україні
Пакет допомоги включає, зокрема, припаси для HIMARS і ракети з оптичним відстеженням TOW
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Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.
Оголошення нового пакету відбулось після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії. Допомога вартістю до 375 млн доларів виділяється «особливим президентським повноваженням». Серед іншого, новий пакет включає:
- додаткові боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- ракети з оптичним відстеженням TOW;
- протитанкові комплекси Javelin та AT-4;
- боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;
- боєприпаси для руйнування;
- броньовані мостові системи;
- броньовані санітарні машини;
- вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;
- техніка логістичного забезпечення;
- тепловізійні системи;
- запасні частини та інше польове обладнання.
Наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.
З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги.