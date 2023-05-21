Пакет допомоги включатиме додаткові боєприпаси для ракетних систем HIMARS;

Міністерство оборони США оголосило про виділення Україні додаткової безпекової допомоги для покриття критичних потреб. Про це йдеться у повідомленні Пентагону.

Оголошення нового пакету відбулось після зустрічі президента Джо Байдена з президентом Володимиром Зеленським у Японії. Допомога вартістю до 375 млн доларів виділяється «особливим президентським повноваженням». Серед іншого, новий пакет включає:

додаткові боєприпаси для високомобільних ракетних систем HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

ракети з оптичним відстеженням TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

боєприпаси ракетних систем з лазерним наведенням;

боєприпаси для руйнування;

броньовані мостові системи;

броньовані санітарні машини;

вантажівки та причепи для перевезення важкого обладнання;

техніка логістичного забезпечення;

тепловізійні системи;

запасні частини та інше польове обладнання.

Наголошується, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

З початку повномасштабного вторгнення Росії Сполучені Штати, за даними Пентагону, вже надали Україні понад 36,9 мільярда доларів військової допомоги.