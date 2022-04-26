У Варшаві відбулося підписання угоди про надання «Укренерго» статусу члена-спостерігача в європейській енергосистемі ENTSO-E. Про це повідомила прес-служба Міністерства енергетики з посиланням на міністра Германа Галущенка.

Із таким статусом НЕК «Укренерго» зможе брати участь у засіданнях Регіональної Групи ENTSO-E «Континентальна Європа». Також статус члена-спостерігача дозволить компанії приєднатися до міжнародного об’єднання європейських операторів системи передачі.

«Представники компанії зможуть увійти до робочих та експертних груп ENTSO-E, які займаються питаннями розвитку ринку електроенергії, балансування, допоміжних послуг, електронного обміну даними, розвитку кіберзахисту в електроенергетичному секторі, інтеграції відновлюваних джерел енергії тощо», – повідомляє «Економічна правда».

У заході з нагоди підписання угоди взяли участь комісарка ЄС з питань енергетики Кадрі Сімсон, президент ENTSO-E Ерве Лафайє, представники уряду Польщі, керівництво «Укренерго» та інші.

Зазначимо, що 16 березня Україна стала членом енергетичного Євросоюзу, тобто приєдналася до європейської енергетичної системи ENTSO-E. З цього моменту перетікання електроенергії між Україною з одного боку та Білоруссю і РФ з іншого стало неможливим.

Нагадаємо, у кінці березня Україна успішно провела пробне від’єднання від енергосистеми Росії і Білорусі. Підготовку до відключення від енергосистем РФ та Білорусі Україна розпочала ще у 2021 році.

ENTSO-E (англ. European Network of Transmission System Operators for Electricity) — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об'єднує 43 оператори у 39 країнах європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року шляхом об'єднання операторів ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA. Станом на 2021 рік має у своїй структурі 5 керуючих галузевих груп.