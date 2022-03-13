Попри російське вторгнення енергосистема України працює стабільно

Міністр енергетики Герман Галущенко стверджує, що попри прицільне руйнування російськими військами об‘єктів енергетичної інфраструктури, українська енергосистема працює стабільно. Наразі потреби економити електроенергію немає.

«У зоні ведення активних бойових дій дуже велика кількість пошкоджень. Ми працюємо над відновленням електропостачання. Але, на жаль, нам вдається відновлювати не так швидко, як відбуваються пошкодження і руйнування», – пояснив міністр на сторінці відомства у Facebook.

За словами міністра, станом на сьогодні, без електропостачання через дії окупантів залишилось 979,5 тис. домогосподарств, повністю від електрики відключено Маріуполь.

«Але якщо ми говоримо про систему енергозабезпечення країни в цілому, вона стабільна. Нагадаю, що з першого дня війни наша система працює в ізольованому режимі. Виробництво електроенергії відповідає споживанню. Ми маємо відповідні резерви у разі необхідності», – наголосив Галущенко.

Наразі, за його словами, максимально споживана потужність складає близько 14,5 – 15 тис. МВт. За звичайних умов при такій погоді цей пік був би вищий 20 тис. МВт. Галущенко назвав заклики до економії енергоспоживання фейками, які може поширювати агресор.

«Це була спроба завдяки інформаційному тероризму похитнути нашу енергосистему. Адже якщо відбувається різке зменшення споживання, то важко забезпечити відповідну частоту в енергосистемі – 50 Гц», – зазначив міністр.

«Ми наголошуємо, система надійна, і немає на сьогодні жодних підстав, щоб свідомо зменшувати споживання», – написав міністр. Він закликав всіх українців, які мають можливість, вчасно сплатити за комунальні послуги, аби й надалі забезпечувати стабільне енергопостачання.

Як інформував ZAXID.NET, Єврокомісія та об'єднання європейських електромереж погодилися розпочати процес екстреного приєднання України єдиної енергомережі ЄС.