Азербайджан відправив в Україну першу партію генераторів і трансформаторів

Україна отримала чергову партію енергетичної допомоги з-за кордону. Йдеться про трансформатори й генератори від Азербайджану і партію генераторів від Єврокомісії.

Так, Азербайджан направив до України партію гуманітарної допомоги, що включає 45 трансформаторів і 50 генераторів.

«Вантажні автомобілі з 45 трансформаторами і першою партією генераторів у кількості 50 одиниць, наданих ВАТ «Азеренержи», відправлені сьогодні з території енергетичного вузла «Гобу» за участю посла України в Азербайджані та представників ВАТ «Азеренержи», – повідомляє «Азертадж».

В найближчі дні планується відправлення другого автомобільного каравану.

Крім того, ще сорок потужних генераторів Україні передала Єврокомісія, виділивши їх із надзвичайних резервів Механізму цивільного захисту ЄС #rescEU, для подолання наслідків масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та для забезпечення умов для виживання населення країни в умовах зими.

«Зима в Україні буде холодною й темною, оскільки російські ракети продовжують спрямовуватися на життєво важливу енергетичну інфраструктуру. Ми мобілізували наші надзвичайні резерви #rescEU, щоб надіслати 40 генераторів в Україну. Ці генератори потужністю у 220 kVA [176 кВт] можуть надавати енергію для цілої лікарні», – повідомила Єврокомісія в Twitter.

Winter in Ukraine will be cold and dark, as Russia’s missiles continue to target vital energy infrastructure.



We have mobilised our emergency #rescEU reserves to send 40 generators to .



This 220 kVA generator can provide power supply to an entire hospital.#StandWithUkraine pic.twitter.com/tBeD1vRMzH — European Commission (@EU_Commission) December 10, 2022

Нагадаємо, в період з 10 жовтня до 5 грудня включно Росія завдала вісім масованих ракетних ударів по енергетичних об’єктах України, внаслідок чого по всій країні виникли проблеми з електропостачанням. Оператор української енергосистеми вже попередив, що дефіцит електроенергії збережеться до кінця зими.