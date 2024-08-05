В межах проєкту PEACE in Ukraine з червня 2022 року Україні надали майже 30 млрд доларів

Сполучені Штати Америки перерахували Україні 3,9 млрд доларів грантових коштів, розрахованих для виплат держслужбовцям. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у понеділок, 5 серпня.

Безповоротний грант від США передали через Світовий банк. Прем’єр-міністр уточнив, що гроші підуть на виплати зарплат вчителям, медикам та рятувальникам, а також на соціальну допомогу.

«Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Загалом Україна цьогоріч отримає від США 7,8 млрд доларів прямої бюджетної допомоги, що дасть змогу впевнено пройти цей фінансовий період», – повідомив Денис Шмигаль.

Зазначимо, 1 серпня пресслужба міністерства фінансів анонсувала надання Україні гранту від США. Гроші передали через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). До слова, через цей проєкт з червня 2022 року до державного бюджету залучили майже 30 млрд доларів, з яких понад 80% – кошти від США.

Нагадаємо, 19 липня Євросоюз надав грант компанії «Укренерго» на 100 млн євро для відновлення української енергетики після російських обстрілів. Гроші підуть на модернізацію, відновлення та захист станцій та підстанцій «Укренерго».