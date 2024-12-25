Євросоюз надав Україні ще 150 млн євро. Це другий транш у межах угоди між Україною та ЄС про фінансування програми «Підтримка швидкого відновлення України». Про це у середу, 25 грудня, повідомив прем’єр-міністр України.

Як повідомили у Міністерстві фінансів, 65 млн євро з цього траншу спрямують на безкоштовне харчування для школярів 1-4 класу. 50 млн євро планують витратити на відновлення портової інфраструктури. 20 млн євро скерують на підтримку безперебійного виробництва сільськогосподарської продукції. Ще 15 млн євро – на відновлення критично важливих об'єктів, що постраждали внаслідок російських обстрілів. Зокрема, йдеться про транспортну та соціальну інфраструктуру, а також відновлення житлових будинків.

«В умовах війни уряд України продовжує підтримувати зусилля з відновлення, щоб забезпечити комфортні умови життя для українців, підтримати бізнес та, як результат, відновлення економіки України. Вдячний країнам та інституціям ЄС за системну підтримку в усіх можливих напрямах», – сказав міністр фінансів Сергій Марченко.

Перший транш у розмірі 150 млн євро у межах цієї програми Україна отримала у грудні 2023 року.

Нагадаємо, президент Європейської ради Антоніу Кошта 1 грудня повідомив, що починаючи зі січня 2025 року ЄС перераховуватиме Україні 1,5 млрд євро щомісяця.