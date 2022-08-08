Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) в понеділок, 8 серпня, оголосило про виділення уряду України додаткових 4,5 мільярда доларів через механізм Світового банку. За інформацією Reuters, фінансування USAID надходитиме до уряду України траншами. Перший із них у розмірі 3 мільярдів доларів очікується в серпні.

«Кошти США мають допомогти українському уряду надавати базові послуги, зокрема соціальну та фінансову допомогу населенню, дітям з обмеженими можливостями та мільйонам внутрішньо переміщених осіб», – повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання.

У USAID зазначили, що допомога США дозволила уряду України підтримувати постачання газу та електроенергії до лікарень, шкіл та іншої критичної інфраструктури й терміново доставляти необхідні гуманітарні вантажі. Також кошти пішли на виплати лікарям, вчителям та іншим бюджетним працівникам.

Агентство наголошує, що Світовий банк разом зі сторонніми наглядовими органами впровадили «надійні запобіжні заходи», щоби переконатися, що кошти будуть спрямовувати за призначенням.

Зазначимо, що попередні транші допомоги Україні з боку агентства становлять 1,3 млрд доларів в червні та 1,7 млрд доларів у липні. Нагадаємо, що сьогодні США схвалили новий пакет військової допомоги для України на мільярд доларів. Відтак, загальна підтримка бюджету України з боку США з початку повномасштабного вторгнення РФ перевищить 8,5 млрд доларів.