Перша віцепрем'єрка — міністерка економіки Юлія Свириденко та посол Франції в Україні Гаель Весьєр під час укладання грантової угоди

Україна та уряд Франція підписали імплементаційну домовленість до грантової угоди на 200 млн євро. На виділені гроші профінансують проєкти з відновлення та модернізації інфраструктури України. Про це повідомила перша віцепрем'єрка – міністерка економіки України Юлія Свириденко увечері 21 жовтня.

З французької сторони угоду підписав посол Французької Республіки в Україні Гаель Весьєр. Ця домовленість є продовженням попередньої угоди, підписаної у червні за участі президента Володимира Зеленського та його французького колеги Еммануеля Макрона.

«Ключові сектори на, які будуть спрямовані ці кошти: охорона здоров'я, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів, житлове будівництво», – сказала Юлія Свириденко.

За словами міністерки економіки, до 50% гранту використають на закупівлю українських товарів та послуг для проєктів з відновлення. На іншу половину придбають французьких товарів та послуг для потреб відновлення України.

Юлія Свириденко відзначила, що триває робота над розширенням мандату Групи AFD в Україні для підтримки українських підприємств. Невдовзі мають запрацювати представництва Французького агентства з питань розвитку і Товариства сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO).

«Маючи представництво в Україні, група AFD зможе надавати фінансову підтримку у вигляді позик, грантів і гарантій як державним, так і приватним підприємствам, банківським установам й організаціям», – сказала міністерка економіки.

Нагадаємо, у червні президенти України та Франції – Володимир Зеленський та Емманюель Макрон – підписали грантову угоду на 200 млн євро. Угода стосуватиметься створення«фонду підтримки» критичної інфраструктури на 200 млн євро. З них 60 млн євро буде спрямовано на підтримку енергосектору України.