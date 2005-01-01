Україна отримуватиме газ із Азербайджану новим газогоном

Президент Петро Порошенко заявив, що завдяки новозбудованому газогону TANAP Україна зможе диверсифікувати постачання газу через Болгарію та Румунію. Про це він заявив, виступаючи на офіційній церемонії запуску в експлуатацію Трансанатолійського газогону (TANAP) у Туреччині, пише «Укрінформ».
«Україна абсолютно всіма можливими ресурсами підтримує цей проект, і ми вдячні вам за нього. Сьогодні ми погодилися, що з величезним задоволенням Україна диверсифікує ресурси постачання енергії й отримуватиме газ через цей газогін через Болгарію та Румунію. Величезне спасибі за це», - зазначив Порошенко.
Порошенко запевнив, що Україна завжди підтримуватиме економічно вигідні європейські ініціативи у питання диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів.
«Моя країна стовідсотково використає цей проект для забезпечення конкурентоспроможності всього ЄС. Ми розраховуємо на Туреччину й Азербайджан у питанні забезпечення України енергетичними ресурсами через альтернативні шляхи. Я переконаний, що найближчим часом ми знайдемо максимальні можливості залучити також природний газ із Каспійського басейну із Азербайджану не лише до України, але й до всього регіону, який з’єднаний з Україною через систему газопроводів», - наголосив Президент.
Водночас він нагадав, що цей газогін є головним елементом Південного газового коридору, та наголосив, що завдяки його запуску «цілий регіон зможе мати глибшу безпеку й ширші енергетичні перспективи».
За словами президента України, проект TANAP сприяє енергетичній безпеці Європи, диверсифікації джерел постачання енергоносіїв у Європу і її конкурентній спроможності.
Зазначимо, що газогін TANAP є газогоном Азербайджану через Туреччину до Європи і призначений для транспортування газу другої стадії розробки родовища Шах-Деніз (Азербайджан).
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