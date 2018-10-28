Україна перейшла на зимовий час

Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно

В останню неділю жовтня в Україні відбувся перехід на зимовий час - 28 жовтня о 4-й ранку годинники перевели на годину назад.

Смартфони й інші гаджети мають синхронізуватися з українським часом самостійно.

При переході на стандартний час доба, в яку здійснюється перехід, має не 24 години, а 25, тоді як доба, коли здійснюється перехід на літній час (переведення годинників на годину вперед) має лише 23 години.

Нагадаємо, перехід на стандартний та літній час здійснюється щороку в останню неділю жовтня і в останню неділю березня. Літній і зимовий порядок обчислення часу вперше був запроваджений у Великій Британії в 1908 році для економії та раціональнішого розподілу електроенергії упродовж доби. У СРСР переведення годинників регулярно здійснювалося з 1981 року. Нині понад 110 країн світу переходять на літній і стандартний час.

До слова, влітку 2018 року жителі Євросоюзу під час онлайн-голосування підтримали скасування сезонного переведення стрілок годинника, більшість з опитаних проголосували за відмову від зимового часу.

Після голосування Єврокомісія запропонувала країнам ЄС в 2019 році відмовитися від сезонного переведення стрілок годинника і в індивідуальному порядку вибрати як постійний зимовий або літній час.

Згідно з пропозицією ЄК, останній обов'язковий перехід на літній час відбудеться в неділю, 31 березня 2019 року, країни, що вибрали літній час в якості постійного більше не будуть переводити стрілки годинника. Держави-члени, які бажають назавжди залишити зимовий час, в останній раз переведуть стрілки годинника на годину назад в неділю, 27 жовтня 2019 року.

Країни ЄС мають до квітня 2019 року визначитися, який час вони вважатимуть за краще залишити на своїй території.

Росія відмовилася від переходу на «зимовий час» у лютому 2011 року. Так званий «літній час» закріпили як стандартний, а практику переходу на нього припинили. Відтоді «декретний час» в РФ не застосують.

У вересні 2011 року й в Україні була спроба відмовитися від переходу на зимовий час, але вже в жовтні відповідне рішення Верховної Ради скасували. Україні повернули «зимовий» (астрономічний) час.