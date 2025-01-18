Співпраця освітніх закладів запланована на тривалий час

Президент України Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підписали угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Цей документ має відкриту й закриту частини і окремий розділ «Наука, технології та інновації».

Як повідомляє МОН, ця частина угоди передбачає співпрацю між закладами вищої освіти, науковими установами, зокрема в питаннях використання інноваційних і критично важливих технологій – цифрової інфраструктури й комунікацій, космосу, штучного інтелекту та безпілотних літальних апаратів.

Основні аспекти співпраці полягає в такому:

Розвиток освіти

Планується об’єднати 100 шкіл України й Великої Британії для створення партнерства між учнями та вчителями.

Велика Британія через Прем’єр-лігу та Британську Раду реалізовуватиме ініціативи, що допомагатимуть молоді в Україні розвивати навички, освіту та впевненість.

Під егідою Британської Ради та Прем'єр-ліги молодь України отримуватиме підтримку в розвитку навичок, освіти та впевненості. Велика Британія розширить участь української молоді у програмах Національної громадянської служби, що сприятиме їхньому лідерському розвитку.

Сприяння реформам у сфері освіти

Сполучене Королівство підтримуватиме відновлення української освіти через обмін політиками, технічну допомогу, освітні партнерства та навчання лідерів.

Британські університети розширюватимуть освітні пропозиції в Україні, зокрема через пілотні проєкти транснаціональної освіти.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Навчання англійської мови

Британська Рада продовжить організовувати курси англійської мови для українських державних службовців та сприятиме професійному розвитку викладачів англійської мови.

Стипендії та програми обміну

Програма Chevening ініціюватиме розширення доступу для українських студентів.

Буде підтримуватися розвиток міжкультурного діалогу через спільні освітні програми, конкурси, обміни, літні табори та ініціативи двомовних шкіл.

Нагадаємо, на початку 2025 року Україна домовилася про співпрацю у галузі освіти з Болгарією, Бельгією, Австрією.