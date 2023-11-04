Європейський Союз у листопаді опублікує позитивний звіт про прогрес України вимог щодо вступу, а у грудні 2023 року у ЄС можуть оголосити про початок перемовин щодо приєднання. Про це 4 листопада повідомили джерела 24 Каналу, які ознайомлені із ситуацією щодо переговорів з ЄС.

«У нас буде дуже хороший листопад і грудень, в листопаді очікуємо позитивний звіт по рекомендаціях Єврокомісії. А вже в грудні початок переговорів про приєднання до ЄС», – повідомили джерела.

Наразі Україна має статус кандидата на вступ до ЄС і повинна виконати сім вимог:

реформувати Конституційний Суд;

продовжити судову реформу;

боротися з відмиванням коштів;

втілити антиолігархічний закон;

боротися з корупцією та призначити керівника САП;

узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;

змінити законодавство про нацменшини.

У вересні 2023 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявляла про сподівання, що країни-члени ЄС розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні.

Вже у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально швидко виконує сім рекомендацій Європейської комісії для початку офіційних переговорів про членство в ЄС.

«Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо членства. Ми зробили чимало. Я б сказав, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім, Україна не звертається за політичними знижками, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу», – зазначив Зеленський.

До слова, у суботу, 4 листопада, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася з Володимиром Зеленським і повідомила, що під час візиту планує обговорити низку важливих питань, серед яких вступ України до ЄС.