Україна почне перемовини про вступ до ЄС вже у грудні, – 24 канал
За даними журналістів, Євросоюз планує дати позитивну оцінку виконанню вимог щодо вступу
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Європейський Союз у листопаді опублікує позитивний звіт про прогрес України вимог щодо вступу, а у грудні 2023 року у ЄС можуть оголосити про початок перемовин щодо приєднання. Про це 4 листопада повідомили джерела 24 Каналу, які ознайомлені із ситуацією щодо переговорів з ЄС.
«У нас буде дуже хороший листопад і грудень, в листопаді очікуємо позитивний звіт по рекомендаціях Єврокомісії. А вже в грудні початок переговорів про приєднання до ЄС», – повідомили джерела.
Наразі Україна має статус кандидата на вступ до ЄС і повинна виконати сім вимог:
- реформувати Конституційний Суд;
- продовжити судову реформу;
- боротися з відмиванням коштів;
- втілити антиолігархічний закон;
- боротися з корупцією та призначити керівника САП;
- узгодити аудіовізуальне законодавство з європейським;
- змінити законодавство про нацменшини.
У вересні 2023 року президентка Європейського парламенту Роберта Мецола заявляла про сподівання, що країни-члени ЄС розпочнуть формальні переговори з Україною щодо членства вже у грудні.
Вже у жовтні президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна максимально швидко виконує сім рекомендацій Європейської комісії для початку офіційних переговорів про членство в ЄС.
«Україна максимально швидко рухалася шляхом виконання семи рекомендацій Єврокомісії, які були надані, щоб уможливити політичне рішення вже цього року для відкриття переговорів щодо членства. Ми зробили чимало. Я б сказав, що набагато більше, ніж можна було очікувати від держави, що зазнала повномасштабної агресії. Втім, Україна не звертається за політичними знижками, а демонструє необхідний політичний темп, адже ми поділяємо підхід, що рішення мають базуватися на індивідуальних досягненнях країн, які прагнуть стати членами Європейського Союзу», – зазначив Зеленський.
До слова, у суботу, 4 листопада, до Києва прибула президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, яка зустрілася з Володимиром Зеленським і повідомила, що під час візиту планує обговорити низку важливих питань, серед яких вступ України до ЄС.