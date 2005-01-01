Україна потребує €10 млрд євро на розвиток «зеленої» енергетики, - Держенергоефективності

Вітрова електростанція на Херсонщини

Україна протягом минулого року відкрила 257 МВт потужностей «зеленої» електроенергетики та 1,8 ГВт потужностей теплової генерації. Про це на прес-конференції сказав голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження Сергій Савчук, передає «Укрінформ».

За його словами, у 2017 році у виробництво тепла з альтернативних видів палива зайшло €440 млн додаткових інвестицій, приблизно стільки ж - у виробництво електричної енергії.

Сергій Савчук також заявив, що сьогодні Україна потребує близько €10 млрд інвестицій для виконання національного плану щодо впровадження альтернативних джерел енергетики. «Президент IRENA запевнив, що агентство і технічною допомогою, і фінансовою, і своїм авторитетом допоможе нам залучити інвесторів», - додав Савчук.

Нагадаємо, цього року Україна отримала доступ до міжнародних кредитів на використання відновлюваних джерел енергії. Очікується, що членство України в агентстві IRENA (International Renewable Energy Agency - Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії) дозволить звертатися до фонду АDFD щодо отримання пільгових кредитів. Наразі бюджет даного фонду складає $350 млн, кредити надаються на конкурсній основі під 1-2 відсотки терміном до 20 років, включаючи 5-річний пільговий період, при умові співфінансування 50/50.