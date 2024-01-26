Тіла та останки передадуть судово-медичним експертам

У п’ятницю, 26 січня, Україна повернула на підконтрольні території тіла та останки 77 полеглих військовослужбовців. Про це повідомили у прес-службі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

«Відбувся черговий репатріаційний захід, за результатами реалізації якого в Україну повернено загиблих військовослужбовців: на підконтрольну уряду України територію сьогодні повернено тіла (останки) 77 оборонців України. Робота з підготовки до репатріаційного заходу велася тривалий час», – повідомили у прес-службі Координаційного штабу.

Загиблих військових вдалося повернути спільними зусиллями СБУ, МВС, ЗСУ та ДСНС. Також у Координаційному штабі подякували Міжнародному комітету Червоного Хреста за сприяння у репатріації.

Репатрійовані тіла та останки передадуть до спеціалізованих установ. Згодом правоохоронці встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, востаннє Україна повертала тіла загиблих воїнів у грудні 2023 року. Тоді репатріювали 66 тіл та останків українських військовослужбовців.