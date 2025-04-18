Україна повернула 909 загиблих захисників

У п’ятницю, 18 квітня, до України повернули тіла 909 військовослужбовців, які захищали Україну. Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Під час репатріаційних заходів до України повернули загиблих військовослужбовців, які воювати на восьми напрямках, а саме:

Курахівському;

Покровському;

⁠Бахмутському;

⁠Вугледарському;

Луганському;

Запорізькому;

Сумському;

Харківському.

Також вдалося повернути військових, які перебували у моргах на території Росії. Полеглих військовослужбовців вдалося повернути завдяки спільній роботі СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС та інших структур Сектору безпеки та оборони України. Також поверненню загиблих бійців сприяв Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Слідчі та судмедексперти встановлять особи загиблих, після чого тіла передадуть родичам для поховання.

Нагадаємо, 28 березня до України також повернули 909 загиблих військовослужбовців.