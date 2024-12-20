Тіла військовослужбовців передадуть на судово-медичну експертизу

У п’ятницю, 20 грудня, Україна повернула тіла понад 500 полеглих бійців Сил оборони. Про це повідомили у пресслужбі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Загалом до України повернули тіла 503 загиблих військовослужбовців, зокрема:

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

31 з моргів на території Росії.

«Полеглих Захисників України вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України», – повідомили у пресслужбі Координаційного штабу.

У штабі також висловили вдячність за сприяння репатріації тіл з боку Міжнародного комітету Червоного Хреста. Тіла військовослужбовців доправлять до спеціалізованих установ та передадуть правоохоронцям та судмедекспертам. Крім того, спільно МВС Координаційний штаб встановить особи загиблих.

Нагадаємо, востаннє Україна повертала тіла загиблих у боях військових наприкінці листопада. Тоді країна повернула тіла 502 загиблих на Донецькому, Луганському та Запорізькому напрямках.