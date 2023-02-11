Це суттєво зменшить дефіцит в самій енергосистемі з точки зору генерації

Україна повернула в роботу два енергоблоки на одній з атомних електростанцій, що дозволить зменшити дефіцит генерації електроенергії. Про це у суботу, 11 лютого, в ефірі телемарафону повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

За його словами, такий крок дуже суттєво зменшить дефіцит в самій енергосистемі з точки зору генерації.

«Це є дуже важливим рішенням, важливою подією сьогодні. Я впевнений, що скорочення дефіциту відчують, перш за все, наші громадяни», – наголосив урядовець, зазначає «Суспільне».

Галущенко розповів, що дефіцит генерації, поруч із проблемами в передачі електроенергії, є основними двома причинами з точки зору обмеження подачі електрики для споживання.

«Дійсно, вчора була чергова масована атака, яка завдала ударів як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні, за рахунок запуску відповідних блоків, ми суттєво зменшуємо дефіцит в системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень», – пояснив Галущенко.

Міністр зазначив, що 10 лютого минуло рівно 4 місяці від початку щоденних атак по енергосистемі України.

«Вчорашня атака була однією з наймасованіших. Сумарно понад сто ракет, якщо рахувати С-300, які вони теж використовували, плюс дві масовані атаки дронами у ніч з четверга на пʼятницю. Були влучання в обʼєкти гідро- і теплової генерації», – розповів він.

Окрім того, зафіксовані влучання й в обʼєкти передачі електроенергії.

За словами посадовця, міністерство працює над можливістю нарощувати потужність виробництва електроенергії.

Нагадаємо, 10 лютого Росія влаштувала черговий масований обстріл України. Під ударами знову опинилася критична інфраструктура. За даними Повітряних сил ЗСУ, сили ППО знищили 61 російську ракету з 71. Крім цього, увечері 10 лютого українські військові знищили 20 ударних дронів Shahed, які запустили росіяни.

Зранку в «Укренего» попередили про можливі аварійні відключення світла протягом цієї доби у Хмельницькій, Житомирській, Київській областях та Києві.