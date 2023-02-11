Російські воєнні злочинці пізно ввечері п’ятниці, 10 лютого, атакували дронами-камікадзе кілька об’єктів енергетики у двох районах Дніпропетровщини. Зокрема, у Криворізькому районі один з енергетичних об’єктів за минулу добу зазнав двох повітряних атак, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Ніч на Дніпропетровщині пройшла з тривогами та атаками ворожих безпілотників. Цілили по нашій критичній інфраструктурі. «Шахеди» уразили два енергетичні об'єкти у Криворізькому районі та один – у Нікопольському», – йдеться в його повідомленні.

Лисак уточнив, що у Криворізькому районі один і той самий об’єкт атакували двічі за добу.

За його словами, всі пошкоджені енергооб’єкти зазнали суттєвих руйнувань. Сталися пожежі, які вогнеборці вже загасили. Загиблих чи постраждалих, як стверджує Лисак, немає.

За інформацією військових, лише по півдню України воєнні злочинці випустили 12 дронів. 11 з них збили: 5 дронів збито над Миколаївщиною, 4 над морем, на підльоті до Одещини, 2 – над Херсонщиною. Атака тривала дві години і 57 хвилин.

Загалом за вечір п’ятниці в Україні збили 20 іранських дронів, три з них – над Дніпропетровською областю.

Нагадаємо, вдень 10 лютого росіяни влаштували масовану ракетну атаку енергетичних об’єктів по всій Україні.