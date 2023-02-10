Прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 10 лютого розповів про збитки української енергосистеми від російських обстрілів

Через постійні ракетні обстріли російськими воєнними злочинцями української енергетичної інфраструктури пошкоджено майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Таким чином, з урахуванням окупації частини об’єктів Україна втратила три чверті потужності ТЕС, повідомив на засіданні уряду в п’ятницю, 10 лютого, прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Російські терористи сьогодні знову завдали масованої ракетної атаки по енергетичній інфраструктурі України. Загалом через постійні атаки пошкодженими залишаються майже два десятки енергоблоків теплоелектростанцій. Якщо додати до цього факт окупації частини наших енергооб’єктів, то Україна тимчасово втратила 44% атомної генерації, 75% потужності ТЕС та 33% блочних ТЕЦ. Кожна друга підстанція Укренерго була атакована за чотири місяці», – сказав прем’єр.

За його словами, попри цей терор, абсолютна більшість українців залишаються з теплом, водою та світлом. Ремонти тривають, ресурсів для завершення зими достатньо, надходять генератори, а енергетичне обладнання від партнерів уже їде, запевнив голова уряду.

Нагадаємо, 10 лютого Росія завдала чотирнадцятого масованого ракетного удару та 16-го дронового удару по об'єктах енергетики на всій території України. Росіяни випустили по Україні 71 ракету, але 61 з них збили захисники українського неба.

У компанії ДТЕК, яка контролює більшість теплової генерації в Україні повідомили, що внаслідок останнього удару пошкоджень зазнали чотири їхні ТЕС.

Крім того, оператор енергосистеми «Укренерго» скасував так звані дні без відключень світла, в рамках яких планувалося виміряти реальне енергоспоживання для кожної області.