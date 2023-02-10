Через російську ракетну атаку оператор української енергосистеми «Укренерго» скасував графік проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії – так звані дні без відключень. Ці вимірювання «Укренерго» намагається провести з кінця січня, але ці плани постійно зриває Росія.

«Оприлюднений раніше графік проведення вимірювань фактичного споживання електроенергії наразі скасовано. Про новий розклад проведення вимірювань та необхідного для цього зняття обмежень споживання буде повідомлено додатково», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, 7 лютого «Укренерго» опублікувало дату «дня без відключень» для кожного регіону та Києва. 8 лютого такі вимірювання проводили в Запорізькій і Донецькій областях, 9 лютого – на Харківщині, Херсонщині, Хмельниччині. На Львівщині таким днем мав стати понеділок, 20 лютого.

Нагадаємо, 10 лютого Росія завдала чотирнадцятого масованого ракетного удару та 16-го дронового удару по об'єктах енергетики на всій території України. Росіяни випустили по Україні 71 ракету, але 61 з них збили захисники українського неба.