Державна інспекція ядерного регулювання України припиняє дію міжнародних договорів із РФ, які стосуються співпраці країн у сфері ядерної безпеки. Про це повідомили в Енергоатомі. Відповідний наказ підписав в.о. головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков. Згідно із наказом, припиняється дія таких міжнародних договорів України: Угоди про співробітництво між Міністерством охорони навколишнього природного середовища і ядерної безпеки України та Федеральним наглядом Росії за ядерною та радіаційною безпекою (підписана у Відні 19 вересня 1996 року);

Угоди між Державним комітетом ядерного регулювання України та Федеральним наглядом Росії з ядерної і радіаційної безпеки про обмін інформацією і співробітництво в сфері регулювання безпеки при використанні ядерної енергії в мирних цілях (підписана у Москві 14 серпня 2002 року). Про припинення дії вказаних міжнародних договорів поінформовано МЗС України. Наказ узгоджено із Міністерством закордонних справ України, Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, віце-прем’єр-міністром України – міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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