Зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ

Україна призупинила розгляд скарги у Світовій організації торгівлі (СОТ) проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Про це у четвер, 5 жовтня, повідомив заступник міністра економіки України Тарас Качка, якого цитує агентство «Інтерфакс-Україна».

За його словами, наразі триває пошук «практичного рішення», а влада в Києві хоче прийняти «конструктивне рішення в рамках усього Євросоюзу».

«Це взагалі питання функціонування торгівлі між Україною та ЄС. Ми бачимо, що ця проблема (експорту української агропродукції – ред.) буде усунута в найближчі тижні та місяці. Буде багато новин про те, як змінюється режим ліцензування тощо. Це буде дуже активна робота», – анонсував Качка.

Він наголосив, що зараз Україна проводить консультації, але не спір у СОТ.

«Ми не у спорі – ми не оформляли робочий орган для ведення спору, ми на стадії консультацій. Ми направили (до СОТ) цю справу, для консультацій є 60 днів», – пояснив він.

За словами Качки, Київ уже врегулював питання митного оформлення товарів, які йдуть транзитом через пʼять сусідніх країн. Урядовець назвав це великим спільним досягненням.

«Ми усвідомлюємо, що проблема буде усунена найближчими тижнями, тому ми вирішили призупинити розгляд скарги», – сказав Тарас Качка.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна відкличе свої позови до Світової організації торгівлі (СОТ) проти трьох країн Євросоюзу, а саме Польщі, Литви та Латвії, за умови отримання гарантій відсутності обмежень на експорт зерна в майбутньому.

18 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Україна подала позов до СОТ проти Польщі, Угорщини та Словаччини, які продовжили заборону на імпорт українського зерна всупереч рішенню Єврокомісії про скасування обмежень.