Українська сторона пропонує ввести більш сувору відповідальність за снайперські обстріли на Донбасі та в разі смерті через обстріли протягом доби збирати обов'язкові зустрічі робочої групи ТКГ з питань безпеки. Про це повідомили в Офісі президента України.

Зокрема, 19 квітня керівник ОП Андрій Єрмак взяв участь у відеоконференції політичних радників лідерів країн-учасниць «нормандського формату».

Німецька сторона запропонувала узгодити звернення радників «нормандської четвірки» про те, що вони вітають зміцнення режиму припинення вогню та закликають представників Тристоронньої контактної групи (ТКГ) працювати над координацією реагування на його порушення.

Українська сторона підтримала таке звернення і запропонувала вдосконалити «режим тиші» на Донбасі: запровадити більш сувору відповідальність за снайперські обстріли, а якщо хтось загине під час обстрілів – протягом 24 годин збирати робочу групу ТКГ з питань безпеки без права відмовитись.

Як зазначає Єрмак, пропозиції української сторони вже сформовані, їх представлять координатору робочої групи з питань безпеки ТКГ, послу Яшару Халіту Чевіку під час засідання 20 квітня.

Окрім того, радники лідерів України, Франції, Німеччини та Росії також домовилися на наступних засіданнях продовжити роботу над узгодженням кластерів для мирного врегулювання ситуації на Донбасі.