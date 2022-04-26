Україна шукає економічну підтримку, щоби продовжувати виплачувати пенсії та зарплати

Влада України просить адміністрацію американського президента Джозефа Байдена надавати принаймні 2 млрд доларів на місяць як екстрену економічну допомогу під час війни. Про це пише американське видання The Washington Post.

Як повідомляється, під час виступу у Вашингтоні міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна сподівається на отримання щонайменше 5 млрд доларів на місяць у вигляді міжнародної допомоги, аби покривати негайні витрати країни на квітень, травень та червень.

Близько 2 млрд доларів з цієї суми українська влада сподівається отримати від США. Окрім того, Україна закликає партнерів допомогти у відновленні країни після війни.

Крім цих мільярдів допомоги, у майбутньому очікується додатковий довгостроковий запит, щоб допомогти Україні оговтатися від «за оцінками, значної шкоди від війни».

Зазначається, що ненадання цих грошей може посилити гуманітарну кризу, спричинену вторгненням Росії.

Марченко в інтерв'ю виданню заявив, що Україна шукає економічну підтримку, щоби продовжувати виплачувати пенсії, зарплати працівникам охорони здоров'я та освіти та на інші гуманітарні потреби.

«Нам потрібно заповнити цю прогалину просто зараз, щоб залучити необхідне фінансування та виграти цю війну», – заявив він.

Нагадаємо, 21 квітня президент США Джо Байден оголосив про ще 500 млн доларів, які нададуть у вигляді прямої економічної допомоги уряду України.