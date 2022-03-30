Через російське вторгнення в Україні не працюють найбільші митниці України

Денні надходження від роботи митниці становлять 15-20% довоєнного періоду, тобто втрати сягають 80%. Про це пише «Економічна правда» з посиланням на міністра фінансів України Сергія Марченка.

«Ми очікуємо від митниці до кінця місяця близько 7 млрд грн. Хоча при інших рівних умовах, тобто довоєнного стану, у нас плани були трошки інші. Митниця мала зібрати в цьому місяці (березні – ред.) майже 39 млрд. Буде сім», – розповів Марченко.

За його словами «це об’єктивна реальність», і не можна сказати, що хтось погано працює.

Цю цифру міністр пов’язує з тим, що через російське вторгнення в Україні не працюють найбільші митниці – Київська, Одеська, східні та північні митниці. Працює тільки західний кордон, де здійснюється розмитнення.

«По податковій ситуацію важко однозначно коректно оцінити, тому що ми очікуємо сплату ПДВ. Якраз тоді більш точно можна буде сказати, як вплинула війна на економіку в цілому, і на план збору податків», – пояснив міністр.

Він також зазначив, що уряд ухвалив рішення щодо авансової виплати дивідендів державними банками, що дозволило отримати запас ліквідності для березня.