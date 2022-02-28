Українці отримають пенсії, зарплати та усі соцвиплати вчасно
Міністр фінансів Сергій Марченко запевнив, що українці отримають усі обов’язкові виплати
Економіка — Ольга Гринько, 0 0
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Міністр фінансів України Сергій Марченко запевнив, що українці отримають усі обов’язкові виплати.
«Всі потреби держави забезпечуються. Макрофінансовій стабільності та бюджету нічого не загрожує. У тісній координації Мінфін, Казначейство та НБУ здійснюють усі необхідні платежі. Запевняю, всі громадяни отримають пенсії, зарплати і соціальні виплати», – написав у себе на сторінці у Facebook у понеділок, 28 лютого, Сергій Марченко.
Також він зазначив, що Міністерство фінансів і органи, які йому підпорядковані (Казначейство, Податкова, Митниця, Аудит служба), працюють у режимі воєнного часу та функціонують 24 години на добу, 7 днів на тиждень.
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