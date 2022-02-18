Із 1 березня в Україні підвищать пенсії для вразливих верств населення, а також проіндексують виплати для пільговиків. Загалом індексація торкнеться понад 10 млн українців. Відповідне рішення ухвалив Кабмін на засіданні 17 лютого.

Як повідомила під час засідання уряду міністерка соціальної політики Марина Лазебна, підвищення отримають понад 10 мільйонів українців. У середньому пенсія зросте на 100-260 грн.

Зокрема, з 1 березня пенсію проіндексують на 14%. Підвищені виплати отримають військовослужбовці (+705 грн), постраждалі у Чорнобильській катастрофі (+1100 грн) та українці віком від 75 років (+456-570 грн).

Тим пенсіонерам, які не підпадають під індексацію, оскільки почали отримувати пенсію впродовж трьох минулих років, із 1 березня призначать 135 грн щомісячної доплати.

Мінімальна виплата для людей зі страховим стажем 30-35 років та для людей з інвалідністю І групи зросте до 2 300 грн, а для непрацюючих людей із меншим страховим стажем – до 2 100 гривень. Соцдопомога для людей з інвалідністю з дитинства і дітям з інвалідністю, людям, які не мають права на пенсію, та людям із інвалідністю, які отримують соцдопомогу від держави, становитиме 2 100 грн. На стільки ж зросте допомога на кожну дитину багатодітної сім’ї.

Нагадаємо, що пенсії у 2022 році зростатимуть ще чотири рази. У квітні пенсії автоматично перерахують для працюючих пенсіонерів. У липні, через зростання прожиткового мінімуму, зростуть мінімальні пенсії. Із жовтня для пенсіонерів віком 70-75 років до пенсій щомісяця доплачуватимуть до 300 грн, а мінімальна пенсія зросте до 3000 грн при страховому стажі 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей цього віку, але з меншим стажем пенсійні виплати становитимуть від 2500 грн до 3000 грн. Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років зі стажем 30 років для жінок і 35 років для чоловіків підвищать з 2600 грн до 2680 грн.

Із 1 грудня мінімальні пенсії знову зростуть: із 2027 до 2093 грн. Більше про те, як будцють змінюватись пенсійні виплати українців у 2022 році, читайте у матеріалі ZAXID.NET