Президент Володимир Зеленський заявив, що люди віком від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Про це Зеленський написав у Twitter.

За словами президента, програма «єПідтримка» буде розширюватися, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців.

«Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти Covid-19. Урядовці отримали необхідні доручення», – написав він.

Нагадаємо, що виплата українцям тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу називатиметься «єПідтримка». Витратити гроші можна буде на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом, купівлю книжок, подорожі Україною потягом або літаком та соціальні потреби.

Повний перелік магазинів та закладів, де можна витратити тисячу, з'явиться 19 грудня – після офіційного запуску проекту. Загалом на програму у 2021 році спрямують 8 млрд грн. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що ще 3 млрд виділять на початку 2022 року.

Деталі про виплату та те, як її отримати можна дізнатись за посиланням.