Літні люди зможуть витратити тисячу гривень за вакцинацію на ліки
Влада розширює програму виплати коштів за вакцинацію від ковіду
Президент Володимир Зеленський заявив, що люди віком від 60 років зможуть використати тисячу гривень за вакцинацію проти коронавірусу на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Про це Зеленський написав у Twitter.
За словами президента, програма «єПідтримка» буде розширюватися, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців.
«Програма "єПідтримка" розширюватиметься, щоб нею могли скористатись якнайбільше українців. Громадяни у віці 60+ зможуть уже з січня витратити 1 тис. грн на соціальні потреби, зокрема на купівлю ліків. Умова: повна вакцинація проти Covid-19. Урядовці отримали необхідні доручення», – написав він.
Нагадаємо, що виплата українцям тисячі гривень за повну вакцинацію проти коронавірусу називатиметься «єПідтримка». Витратити гроші можна буде на квитки в кінотеатр, театр, на концерт, заняття спортом, купівлю книжок, подорожі Україною потягом або літаком та соціальні потреби.
Повний перелік магазинів та закладів, де можна витратити тисячу, з'явиться 19 грудня – після офіційного запуску проекту. Загалом на програму у 2021 році спрямують 8 млрд грн. Раніше президент Володимир Зеленський казав, що ще 3 млрд виділять на початку 2022 року.
Деталі про виплату та те, як її отримати можна дізнатись за посиланням.