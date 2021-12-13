Вакцинуватися львів'яни можуть як у центрах вакцинації, так і в стаціонарних пунктах щеплення

У Львові триває вакцинація мешканців міста від коронавірусної інфекції. Зробити щеплення можна і у центрах вакцинації, і у стаціонарних пунктах вакцинації, що працюють при поліклініках. Цього тижня працюватиме 13 центрів вакцинації, в яких можна зробити щеплення вакцинами Pfizer-Comirnaty, CoronaVac, Moderna, AstraZeneka.

Графік роботи центрів вакцинації на 13-19 грудня

ТРЦ «Форум Львів», вул. Під Дубом, 7Б, 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ЛКП «Культурно-освітній центр ім. О.Довженка», проспект Червоної Калини, 81, 14 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТРК «Victoria Gardens», вул. Кульпарківська, 226а (другий поверх), 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТЦ «Епіцентр», вул. Богдана Хмельницького, 188a, 13-19 грудня з 10:00 до 18:.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТЦ «Епіцентр», вул. Городоцька, 302, 13-19 грудня з 10:00 до 18:.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

Головний залізничний вокзал (пл. Двірцева, 1, приміщення медпункту), 13-19 грудня з 10:00 до 18:.30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

Будинок Головної пошти (вул. Словацького, 1), 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТРЦ «King Cross Leopolis» (с. Сокільники, вул. Стрийська, 30), 13 грудня з 13:00-20:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТЦ «Скриня» (м.Львів, вул. Городоцька, 179), 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

Кінотеатр Мультиплекс («Multiplex Spartak») в СТРЦ «SPARTAK» (м.Львів, вул. Гетьмана Мазепи, 1-Б), 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТВК «Південний», ТЦ «Європа» (м.Львів, вул. Щирецька, 36), 13-19 грудня з 10:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

ТЦ «MARK» (м.Львів, вул. Княгині Ольги,95), 13-17 грудня з 15:00 до 18:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna), 18 грудня – з 10:00 до 15:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna), 19 грудня – з 12:00 до 17:00 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna),

Палац культури залізничників «Рокс» (м.Львів, вул. Федьковича, 54), 14 і 16 грудня з 10:00 до 14:30 (Pfizer-Comirnaty/CoronaVac/Moderna/AstraZeneka).