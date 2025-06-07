Зінченко і Яремчук в очікуванні дуелі з канадцями

У суботу, 7 червня, збірна України в дебютному матчі міжнародного товариського турніру «Canadian Shield-2025» зустрінеться з Канадою. Поєдинок відбудеться на стадіоні «ВМО Філд» (Торонто). Початок зустрічі запланований на 22:30 за київським часом.

У турнірі візьмуть участь чотири національні збірні – окрім України й Канади там зіграють Нова Зеландія та Кот-д'Івуар. Саме з новозеландцями «синьо-жовті» зіграють другий матч на турнірі (11 червня).

Варто зазначити, що Україна зіграє з Канадою вдруге в історії. Дебютний товариський матч 8 жовтня 2010 року в Києві закінчився з нічийним результатом (2:2). Із Новою Зеландією українці зустрінуться вперше.

Участь на турнірі Canadian Shield можна вважати підготовкою України до кваліфікації на ЧС-2026. В Європі він стартував 21 березня 2025 року, однак для України розпочнеться у вересні – суперниками України будуть збірні Франції, Ісландії та Азербайджану.

FAVBET фаворитом матчу вважає збірну Канади. На її перемогу дають 2,24, тоді як успіх України оцінюють у 3,45. Ціна нічиєї – 3,75. Фахівці не чекають результативного матчу: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,15, тоді як тотал менше 2,5 – 1,86.

Де дивитися товариський матч між Канадою та Україною

Пряма трансляція поєдинку Канада – Україна буде доступна на медіасервісі «MEGOGO» на OTT-платформі за передплатами «Оптимальна», «Спорт», «Максимальна» й «MEGOPACK XL», а також безкоштовно на телеканалі «MEGOGO СПОРТ» в Т2 і кабельних мережах.

Матч коментуватимуть Вадим Скічко та Віталій Кравченко. О 21:30 розпочнеться аналітична студія з ведучими Олександрою Кучеренко й Володимиром Кобельковим. Їхніми гостями будуть ексгравці збірної України Олександр Головко та Едуард Цихмейструк.