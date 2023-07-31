Угоду щодо ремонтного центру Міноборони підписало з турецькою компанією БПЛА Baykar

В Україні з'явиться сервісний центр з ремонту та обслуговування БПЛА, який побудують спільно з турецькою компанією безпілотників Baykar Marina. Відповідний документ на будівництво підписали у понеділок, 31 липня, повідомили у прес-службі Міноборони України.

«Ми досягли згоди, найближчим часом буде створено центр. Ми рухаємося вперед і нам важливо створювати власну базу в Україні для обслуговування безпілотників. Цей спільний проект закладе основу нашої системної роботи. Окрема вдячність компанії Baykar за внесок у нарощення потужності ЗСУ в боротьбі з російською агресією», – повідомив держсекретар Міноборони Костянтин Ващенко.

Угоду щодо будівництва ремонтного центру уклали 31 липня

За його словами, документ підписали в межах угоди про співробітництво у сфері високих технологій, авіаційній та космічній галузях України та Туреччини. Коли саме розпочнеться будівництво ремонтного центру, у Міноборони не уточнили.

Нагадаємо, 10 липня в Україні розпочали будувати завод із виробництва БПЛА Bayraktar. Угоду про початок будівництва підписали 8 липня, під час візиту президента України Володимира Зеленського до Туреччини. На заводі будуть виготовляти дрон турецького виробництва Bayraktar TB2 та БПЛА Akinci з українськими двигунами, для чого було сформовано всю правову базу і завершено проект майбутнього підприємства.