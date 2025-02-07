Україна спрямує 739 млрд грн на виробництво та закупівлю зброї у 2025 році
Зокрема, планується забезпечити довгострокові контракти для вітчизняного оборонно-промислового комплексу
У 2025 році на програму виробництва та закупівлі зброї для Збройних сил України виділено рекордний бюджет у щонайменше 739 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в п’ятницю, 7 лютого.
За словами прем’єра, Україна робить ставку та акцент на закупівлю саме вітчизняної зброї, чим інвестує в ресурси держави та підтримує приватний сектор.
«Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств – це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Мініфіну та Мінстратегпрому доручено опрацювати це питання», – заявив Шмигаль.
Глава уряду нагадав, що перші трирічні контракти були підписані у 2024 році. Цьогоріч держава планує, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки.
«Це один зі стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний та сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі», – пояснив Денис Шмигаль.
Нагадаємо, на виробництво озброєння і військової техніки з бюджету України на 2025 рік виділили понад 55 млрд грн. Передбачено, що 54,55 млрд грн спрямують на розвиток виробництва, розробку та впровадження нових технологій, нарощення виробничих потужностей для виготовлення продукції оборонного призначення. Ще 500 млн грн виділять на програму доступних кредитів для оборонних підприємств.
Раніше ZAXID.NET повідомляв, що близько 70% від усієї зброї, яку використовують Збройні сили України, є міжнародною допомогою від партнерів. Попри це, Україна працює над нарощенням обсягів власного виробництва.