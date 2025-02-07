У 2025 році на програму виробництва та закупівлі зброї для Збройних сил України виділено рекордний бюджет у щонайменше 739 млрд грн. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в п’ятницю, 7 лютого.



За словами прем’єра, Україна робить ставку та акцент на закупівлю саме вітчизняної зброї, чим інвестує в ресурси держави та підтримує приватний сектор.

«Один із ключових запитів у цьому напрямку від оборонних підприємств – це запровадження довгострокових контрактів на виробництво зброї та боєприпасів. Міноборони, Мініфіну та Мінстратегпрому доручено опрацювати це питання», – заявив Шмигаль.

Глава уряду нагадав, що перші трирічні контракти були підписані у 2024 році. Цьогоріч держава планує, аби трирічні та п’ятирічні контракти стали нормою для виробників озброєння та військової техніки.

«Це один зі стимулів від уряду, завдяки якому виробники зможуть збільшувати інвестиції у виробництво, а Україна побудує найбільш потужний та сучасний оборонно-промисловий комплекс у Європі», – пояснив Денис Шмигаль.