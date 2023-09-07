Президент України Володимир Зеленський виступає по відеозв’язку перед учасниками саміту ініціативи Тримор’я, який проходить у Бухаресті, Румунія, 6 вересня 2023

Україна стала асоційованим членом ініціативи Трьох морів. Відповідне рішення ухвалив саміт ініціативи Тримор’я в Бухаресті 6 вересня, повідомила 7 вересня міністерка економіки Юлія Свириденко.

За її словами, асоційоване членство дасть Україні доступ до низки інструментів у рамках ініціативи.

«Для наших партнерів війна, яку розпочала Росія, стала приводом задуматися про необхідність зміни світових підходів – модернізацію інфраструктури, транспортних систем, забезпечення продовольством, залучення інвестицій у енергетику та інші стратегічні сектори, аби повністю позбутися російської нафти і газу. Партнери закликали нас долучитися до перебудови архітектури регіону, яка є вимогою часу через російську агресію», – заявила Свириденко.

Вона додала, що для України та інших країн, які є членами чи асоційованими членами Тримор’я, ключовим напрямком зусиль є розвиток логістики та торгівлі в регіоні. Зокрема, держави-учасниці розвивають транспортні спроможності для полегшення експорту з України.

Нагадаємо, у червні 2022 року президент Володимир Зеленський закликав «знайти формат, у якому змогли б реалізувати приєднання» України до Ініціативи трьох морів. 20 червня Україна вперше взяла участь у саміті ініціативи Тримор’я, за підсумками якого отримала статус партнера-учасника.

Тримор’я (Міжмор’я), або Ініціатива Трьох Морів — міжнародна економічна та інфраструктурна ініціатива, що об’єднує 12 країн Європейського Союзу, розташованих поблизу Балтійського, Чорного й Адріатичного морів.