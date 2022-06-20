Володимир Зеленський приєднався до учасників саміту онлайн

Україну вперше запросили взяти участь у саміті Ініціативи трьох морів (Тримор’я). Володимир Зеленський приєднався до учасників саміту онлайн. Президент України звернувся до учасників саміту Тримор'я з шістьма пропозиціями щодо безпекової, енергетичної, логістичної та інфраструктурної співпраці України та країн-учасниць Ініціативи трьох морів.

«Кожна сфера, якою ми можемо займатися разом у межах Ініціативи, – вона насправді про безпеку. І передусім це логістика. Погляньте на українську ситуацію зараз: саме держави Тримор’я – це наш зв’язок з вільним світом», – зазначили на офіційному Telegram-каналі Володимира Зеленського.

Саміт Ініціативи Трьох морів (Тримор’я) відбувається 20-21 червня у Ризі. Під час зустрічі обговорюватиметься питання співпраці з Україною, зокрема допомога з вивезенням зерна з країни. Також учасники обговорять загрозу продовольчої кризи у світі.

Голова Бюро міжнародної політики президента Польщі Якуб Кумох розповів польському виданню PAP, що також під час саміту планують обговорити роль України у Тримор’ї. Хоча до Ініціативи належать країни-члени ЄС, але «наближається історичний момент – надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС».

«Сьогодні ми обговоримо дуже різні варіанти того, як зв’язати Україну з Ініціативою трьох морів, є цілий ринок ідей», – заявив Кумох.

Ініціатива Трьох морів започаткована у 2015 році президентами Польщі Анджеєм Дудою та Хорватії Коліндою Грабар-Китарович. Ідея – створення партнерського блоку від Балтійського до Чорного та Адріатичного морів задля поглиблення інтеграції країн Центральної та Східної Європи. Проєкт об’єднує 12 країн Центрально-Східної Європи, які є членами ЄС: Австрія, Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Угорщина, Хорватія та Чехія. Основний акцент Ініціативи спрямовується на розвиток інфраструктурних проектів. Офіційна дата створення 25 серпня 2016 року.

Перший саміт відбувся в Дубровнику в 2016, на нього була запрошена і Україна, але не приєдналася до створення. Пізніше Україна вже не змогла приєднатися до ініціативи, адже держави-учасниці першого саміту вирішили, що учасниками зможуть бути тільки члени Європейського Союзу.

У серпні 2019 року, під час візиту президента України Володимира Зеленського у Польщу він заявив, що Україна зацікавлена стати активним учасником регіональних проєктів та ініціатив Польщі, наприклад таких, як Тримор’я.