Цифрова торгівля значно полегшить ділові відносини британських та українських компаній

Велика Британія уклала з Україною угоду про цифрову торгівлю, яка має підтримувати економіку України та посилити торговельні та інвестиційні відносини між країнами-партнерами. Крім того, Британія продовжила термін безмитної торгівлі з Україною до 2024 року.

Про торговельну угоду повідомили у прес-службі британського уряду в понеділок, 20 березня. Угода розроблялась представниками країн з червня 2022 року та покликана підтримати економіку України у повоєнний та післявоєнний час.

«Історична угода про цифрову торгівлю, підписана сьогодні, прокладає шлях до нової ери сучасної торгівлі між нашими двома країнами. Ми також продовжуємо безмитну торгівлю імпортом з України до початку 2024 року, надаючи необхідну підтримку українському бізнесу. Ці ініціативи допоможуть захистити робочі місця, проживання українців та їхні сім’ї зараз і в післявоєнному майбутньому України», – заявила міністерка з питань бізнесу та торгівлі Кемі Баденох.

За умовами угоди, Україна матиме гарантований доступ до фінансових послуг, важливих для відновлення, завдяки спрощенню транскордонних потоків. Українські підприємства також зможуть ефективніше та дешевше торгувати з Великою Британією за допомогою електронних транзакцій, електронних підписів та електронних контрактів.

Для укладання угоди британський департамент бізнесу та торгівлі дистанційно зустрівся з першою віце-прем'єркою України та міністеркою економіки Юлією Свириденко. На зустріч також запросили представників 200 британських та міжнародних компаній, які зможуть співпрацювати з Україною.