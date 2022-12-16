Міжнародна фінансова корпорація (IFC), яка входить в структуру Світового банку, виділила на підтримку українського бізнесу на 2 млрд доларів США.

Як повідомили в Міністерства економіки, ці кошти спрямують на торгове фінансування банків, агропромислового сектору, а також підприємців малого та середнього бізнесу.

«Дуже важливим є і той факт, що керівництво корпорації підтримало пропозицію дозволити IFC працювати з державними компаніями. Це зроблено як виняток для України. Загалом же IFC практично заборонена робота з держкомпаніями», - повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко.

Також Рада директорів IFC схвалила два окремі проекти для приватного сектору – для французької компанії EnVivo, яка має агробізнес в Україні, та страхування військових ризиків «Райфайзен банку».

«Очікується, що таке фінансування мобілізує приватний кредитний капітал, адже IFC зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту, долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки та інші МФО. Таким чином, загальний обсяг проектів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, може становити більше 6 млрд. доларів», – зазначила Юлія Свириденко.

На сайті IFC вказано, що російське вторгнення завдало великої шкоди економіці України, зокрема приватному сектору, який раніше забезпечував до 70% ВВП. За оцінками Нацбанкуц, станом на вересень 2022 року 11% підприємств припинили роботу, а понад половина обмежили діяльність. За даними Міністерства економіки, за час великої війни роботу втратили щонайменше 5 млн людей.

«Український приватний сектор продемонстрував безпрецедентну стійкість перед обличчям цієї війни. Підтримка цієї стійкості та продовження нарощування потенціалу приватного сектора є пріоритетом для нас», – сказав керуючий директор IFC Махтар Діоп.

Нагадаємо, що Міжнародна фінансова корпорація спільно з Єврокомісією профінансує реновацію житла для вимушених переселенців в українських містах. На цей проект виділили 25 млн євро.