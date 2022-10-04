У колишньому протитуберкульозному відділенні на вул. Замарстинівській поселять 120 переселенців

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) спільно з Єврокомісією профінансує реновацію житла для вимушених переселенців в українських містах. Відповідний грантовий договір на 25 млн євро підписали у вівторок, 4 жовтня, у міській раді Львова. Саме Львів стане першим містом, яке отримає грантову підтримку, повідомляє прес-служба ЛМР.

«Відповідно до одного із досліджень, загальна вартість спричинених війною збитків для інфраструктури України становить 350 мільярдів доларів. Разом з нашими партнерами в ЄС ми хочемо долучитися до зусиль українського уряду та українських міст, щоби допомогти покрити цю фінансову потребу», – зазначила регіональна менеджерка IFC в Україні та Молдові Ліса Кестнер.

Зараз передбачили два об’єкти, які фінансуватиме IFC, – спеціалізований центр для переселенців, що потребують особливих умов проживання, на вулиці Замарстинівській, 274, та модернізовані ОСББ у Брюховичах, які приймають українців. Грантову програму планують розширити, аби надавати підтримку медичній та транспортній галузям Львова.

«У нас багато нових планів: будівництво постійного житла для українців, нових корпусів для нашого медичного об’єднання, індустріального парку, щоб люди мали роботу, це спорт, доступність, електротранспорт, нові магістралі. Ми повинні показати світові, що ми рухаємося вперед», – сказав мер Львова Андрій Садовий.

Щоб житло для переміщених осіб було безпечним та зручним, партнери узгодили критерії відбору будівель. Серед них, зокрема, якісне підключення до інженерних систем та близькість до соціальної інфраструктури – громадського транспорту, шкіл та медичних закладів.

IFC також завершує роботу над своєю Платформою заходів реагування на війну в Україні, яка підтримуватиме проекти в Україні, залучаючи змішане фінансування. У пріоритеті – інвестиції, які допоможуть зберегти бізнес, підтримати переселенців і постраждалі муніципалітети, а також задовольнити негайні логістичні та енергетичні потреби.

Додамо, що у Львові зараз є три контейнерні містечка для переселенців, а також котеджні будинки для вагітних жінок, які втекли від війни. На зиму для них на Сихові будують нове житло, яке буде адаптоване до холодної погоди. Натомість містечко у Стрийському парку демонтують, а два інші (на вул. Пулюя та на просп. Червоної Калини) – законсервують на зиму.

На вул. Замарстинівській, 274 розташовується одна з будівель колишнього дитячого стаціонарного протитуберкульозного диспансеру. Підготовчі ремонтні роботи там розпочали ще на початку вересня. Тут планують розмістити 120 вимушених переселенців.