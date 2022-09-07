Будівля перебуває під супроводом Другого ТМО, що надаватиме мешканцям медичні послуги

У Львові розпочали підготовчі ремонтні роботи в одній з будівель колишнього дитячого стаціонарного протитуберкульозного диспансеру на вул. Замарстинівській, щоб облаштувати там житло для вимушених переселенців. Про початок робіт повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко.

«Йдеться про один із колишніх оздоровчо-лікувальних закладів у Львові, що на вул. Замарстинівській. Цей заклад матиме унікальну особливість, бо, окрім проживання, люди зможуть отримати тут медичний супровід і догляд, адже приміщення закріплене за Другим медичним об’єднанням Львова», – сказав Андрій Москаленко.

На території розташовано кілька будівель, але під житло розглядають найбільшу – триповерховий будинок, у якому зможуть комфортно проживати приблизно 120 людей. Вода, газ, світло – проведені, залишилось їх підключити і зробити ремонт у самому будинку.

«У першу чергу, сюди селитимуть сім'ї, які потребують допомоги в інклюзії. Маємо три поверхи. На кожному будуть санвузли, кімнати для проживання, а також плануємо загальну кухню на кожен поверх», – прокоментував Андрій Миськів, в.о. генерального директора Другого територіального медичного об'єднання (ТМО) у Львові.

З території вже повивозили сміття, почистили її від чагарників та обстежили приміщення. Роботи реалізовуватимуть за кошти міжнародних донорів.

Нагадаємо, у 2008 році Львівська обласна рада оформила право на це приміщення, кілька років тривали суди і, зрештою, місто повернуло будівлі у свою власність у 2020 році – тоді касаційний суд ухвалив рішення на користь ЛМР.

Як інформував ZAXID.NET, у Винниках спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» відкриє Центр підтримки людей, які втратили житло.