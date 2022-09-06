Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» отримала дозвільні документи і розпочала реконструкцію закинутої будівлі площею 500 м2 на в’їзді у Винники у лісовій зоні, де взимку планують відкрити Центр підтримки людей, які втратили житло. Про це ZAXID.NET розповіла заступниця голови спільноти «Емаус-Оселя» Наталія Саноцька.

У Винниках упродовж 14 років працює санітарно-гігієнічний центр, де бездомні люди можуть отримати санітарні послуги, консультації соціального працівника і необхідний одяг. Це був перший такий центр у Львові та околицях. Але, каже Наталія Саноцька, теперішній центр має площу 50 м2 – це дві маленькі кімнати – і не може забезпечити послугами усіх охочих, кількість яких з початком повномасштабного вторгнення зросла з 20 до 50 людей на день.

Ще до великої війни спільнота «Емаус-Оселя» планувала реконструювати закинуту двоповерхову (другий поверх – мансардний) будівлю на в’їзді у Винники, яку орендувала у міськради Львова, готувала проект, але війна завадила. Упродовж тривалого часу «Оселя» не могла отримати дозволи на роботи через закриття державних реєстрів. Документи спільнота отримала у серпні і одразу почала реконструкцію.

Приміщення, де триває реконструкція, не використовувалося ще з радянських часів, тож тут понищені вікна і двері, вогкі стіни і підлога, зруйновані комунікації.

Вартість проекту – 320 тисяч євро. Більшу частину суми допомогли зібрати закордонні партнери – спільноти «Емаус» з різних країн, які створили фонд «Україна», владика Венедикт – очільник Чиказької єпархії УГКЦ, і Філадельфійська митрополія УГКЦ. Залишається зібрати ще 600 тисяч гривень (15 тисяч євро), які використають на купівлю сантехніки та внутрішнє оздоблення і на нові каналізаційні комунікації.

У Центрі надаватимуть ті ж послуги, що й зараз, але з більшим комфортом. Щодня він зможе приймати до 100 людей.

«На першому поверсі буде 5 душових – окремо жіночі і чоловічі, велика пральня, соціальна перукарня, медичний кабінет, кімната видачі одягу, простора їдальня. Ці роботи мусимо виконати до зими, бо людям нікуди подітися. На другому, мансардному, поверсі, хочемо зробити кілька відпочинкових (не житлових) кімнат для денного перебування і велику залу для проведення заходів – кінопоказів, воркшопів, традиційних різдвяних і великодніх зустрічей. Новий Центр може також стати навчальним пунктом для волонтерів і студентів, які співпрацюють з нами», – розповіла Наталія Саноцька.

Майбутній Центр підтримки людей, які втратили житло у Винниках. Фото спільноти «Емаус-Оселя»

Спільнота взаємодопомоги «Емаус-Оселя» закликає допомогти у зборі 600 тис. грн, яких бракує на реалізацію проекту. Це можна зробити через переказ на картку Приватбанку ЛМГО Спільнота взаємодопомоги «Оселя» 5169 3305 1840 6647 або через краудфандингову платформу Be Kind за посиланням.

«Зараз всі допомагають ЗСУ і це важливо. Але також важливо мати надійний тил – ми маємо пережити зиму і перемогти. Цей проект – на довгострокову перспективу, адже, на жаль, після нашої перемоги ми ще багато років будемо пожинати наслідки цієї трагедії, ще довго люди, які постраждали від війни, потребуватимуть допомоги», – говорить Наталія Саноцька.

Прочитати про те, як спільнота «Оселя» працює і допомагає під час війни можна у матеріалі ZAXID.NET за посиланням.