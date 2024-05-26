Більше меду в ЄС, ніж Україна, експортує лише Китай

Україна експорутвала в країни Європейського Союзу 45,8 тис. тонн меду – це 28% від усього імпорту меду в ЄС. Більше меду в ЄС ввіз лише Китай – 60,2 тис. тонн або 37% ринку. Про це свідчать дані Євростату.

Окрім Китаю та України, до топ-5 постачальників меду в країни ЄС увійшли також Аргентина – 20,4 тис. тонн або 12% ринку, Мексика – 10,7 тис. тонн або 7%, Куба – 4,7 тис. тонн або 3%.

Хто в Європі любить мед

За даними Євростату, топ-5 імпортерів меду серед країн ЄС стали:

Німеччина – імпортувала 41 тис. тонн меду або 25% всього імпорту ЄС;

Бельгія – 31,4 тис. тонн або 19%;

Польща – 23,3 тис. тонн або 14%;

Іспанія – 15,7 тис. тонн або 10%;

Франція – 7,7 тис. тонн або 5%.

Загалом у 2023 році члени ЄС імпортували 163,7 тис. тонн натурального меду з країн, що не входять до ЄС, на майже 360 млн євро.

Куди ішов європейський мед

Країни ЄС, що виробляють мед, експортували 24,9 тис. тонн меду на 146 млн євро за межі Союзу. Європейський мед найбільше купували:

Велика Британія – 4,3 тис. тонн (17% всього експорту меду за межі ЄС);

Саудівська Аравія – 3,5 тис. тонн (14%);

Швейцарія – 3,4 тис. тонн (13%);

США – 3,3 тис. тонн (13%);

Японія – 2,5 тис. тонн (10%).

Серед країн Євросоюзу найбільшим експортером меду за межі ЄС стала Іспанія (29%). Також серед лідерів – Німеччина (22%), Румунія (7%), Угорщина та Греція (по 6%).