Аналіз показав відсутність основного інгредієнту в гречаному меді з України

Після перевірки поляки відмовились від майже 3,5 тонн імпортованого з України меду. Торгова інспекція якості сільськогосподарської та харчової продукції в Любліні заборонила його розміщення на польському ринку. Про це повідомляє сайт Polsat з посиланням на профільне відомство.

Контроль якості імпортованого меду включає аналіз на вміст пилку Fagopyrum – гречки. Це підтверджує автентичність і відповідність меду стандартам. Низький вміст або відсутність цього пилку може свідчити про додавання в мед замінників, цукрового сиропу чи змішування різних видів меду.

Нагадаємо, що Україна є одним зі світових лідерів з виробництва та постачання меду. У 2018 році частка українського меду на світовому ринку сягнула 10%. Імпорт меду з України почав суттєво зростати з 2015 року – після кризи в Україні внутрішнє споживання меду скоротилось, адже він не є продуктом першої необхідності.

Раніше були спроби ЄС звинуватити Україну на рівні з Китаєм у тому, що імпортований з неї мед – неякісний. Проте українські виробники назвали такі заяви наклепом і запевнили, що український мед, імпортований в ЄС, відповідає стандартам ЄС.

Щороку, за даними продовольчої організації ООН, Україна виробляє в середньому 65-70 тис. тонн меду. У 2023 році Україна імпортувала близько 50 тис. тонн меду, у 2022 році – 48 тис. тонн, у довоєнному 2021 році – 57,6 тис. тонн. А 2020 рік був рекордним для України в імпорті меду – тоді українські виробники продали за кордон понад 80 тис. тонн меду.