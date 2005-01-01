Україна ввійшла до трійки найбільших експортерів меду в світі

Україна посіла місце у трійці найбільших продавців меду, постачаючи у загальному обсязі 10% світового обсягу експорту. Про це повідомила національний консультант Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН Анна Бурка, інформує «Інтерфакс-Україна».

Лідером серед світових експортерів меду є Китай з часткою в загальному обсязі експорту 19%, за ним стоять Україна і Аргентина з майже рівною часткою - по 10%.

«Таким чином, у 2017 році на топ-трійку припадало близько 40% всього обсягу експорту», – зазначила експертка.

Як зазначає Бурка, в Україні практично весь експортований мед продається оптом. У ціновому сегменті конкуренцію їй зіставляють Китай, В'єтнам, Аргентина та Індія.

Близько половини було імпортовано країнами Європейського Союзу. Основними покупцями є: Німеччина - 12%, Великобританія і Франція - по 6%. Іншим великим імпортерос є США - 30% загальносвітового обсягу.

«За два роки імпорт зріс на 25%. Зростанню попиту на імпортний мед сприяє як підвищення рівня життя населення, так і загальносвітовий тренд на здорове харчування і споживання натуральних продуктів», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що в у листопаді 2017 року стало відомо, що Україна експортувала рекордні 46,2 тис. тонн меду загальною вартістю 86,9 млн.

З такими показниками Україна увійшла до топ-5 постачальників меду. А за перші 11 днів 2018 року Україна виконала норму з продажу меду за квотою до Євросоюзу.