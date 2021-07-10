Міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков переконаний, що Україна зможе розраховувати на членство в НАТО, коли буде рівним партнером для Альянсу. Про це Резніков заявив в ефірі каналу «Україна 24».

«Ми зайдемо рівно тоді, коли будемо рівними партнерами, і ми будемо розуміти, що досвід нашої української армії вам важливий. Те, що знає сьогодні українська армія на рівні щоденного протистояння, не знає ніхто в НАТО. Не сприймайте нас як проблему у ваших відносинах з росіянами, а сприймайте нас частково як елемент особливих відносин з росіянами», – сказав Резніков.

Він зазначив, що НАТО є не тільки військовою організацією, а й налаштований на демократичні відносини та економічний розвиток.

«Ми про це часто забуваємо. Ми говоримо, шукаємо співпраці в питаннях гуманітарного розмінування, перебудови наших ветеранів – 400 тис. ветеранів пройшли через війну», – заявив Резніков.

Він також закликав розвивати інфраструктуру Донецької і Луганської областей.

«Давайте не забувати, що дві третини окупованих територій вже деокуповано, близько 200 населених пунктів деокуповано в Донецькій і Луганській областях. Тому ми говоримо: нам потрібна ваша допомога, але ми самі розуміємо, що реформи потрібні нам, не вам», – наголосив віце-прем'єр.

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