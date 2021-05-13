Україна та Франція підписали чотири угоди на понад 1,3 млрд євро
Угоди підписали під час візиту міністра економіки Франції Бруно Ле Мера до Києва
Україна та Франція підписали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в четвер, 13 травня.
Підписання відбулося в межах офіційного візиту міністра економіки Франції Бруно Ле Мера до Києва. Угоди передбачають реалізацію таких проектів:
- постачання 130 електровозів французької компанії Alstom на суму до 900 млн євро;
- постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;
- покращення водопостачання в Луганській області;
- покращення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.
«Укрзалізниця» уточнила, що Alstom планує запропонувати Україні 130 вантажних електровозів Prima T8. Вони можуть переміщати до 9 тис. тонн і рухатися зі швидкістю 120 км/год. Загалом УЗ до 2033 року планує оновити не менше 315 електровозів.
Зі слів Дениса Шмигаля, проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище. Це сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.