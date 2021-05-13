В рамках угод Україна закупить 130 вантажних електровозів французької компанії Alstom

Україна та Франція підписали чотири рамкові угоди на загальну суму понад 1,3 млрд євро. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в четвер, 13 травня.

Підписання відбулося в межах офіційного візиту міністра економіки Франції Бруно Ле Мера до Києва. Угоди передбачають реалізацію таких проектів:

постачання 130 електровозів французької компанії Alstom на суму до 900 млн євро;

постачання 370 автодрабин для роботи на висотних будівлях на суму до 300 млн євро;

покращення водопостачання в Луганській області;

покращення якості питної води в Києві на суму до 70 млн євро.

«Укрзалізниця» уточнила, що Alstom планує запропонувати Україні 130 вантажних електровозів Prima T8. Вони можуть переміщати до 9 тис. тонн і рухатися зі швидкістю 120 км/год. Загалом УЗ до 2033 року планує оновити не менше 315 електровозів.

Зі слів Дениса Шмигаля, проекти передбачають локалізацію на українських підприємствах від 30% та вище. Це сприятиме створенню тисяч нових робочих місць.