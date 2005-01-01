Україна та Іспанія укладуть нову двосторонню угоду про соцзабезпечення

Новий документ замінить попередню угоду, яка була підписана 22 роки тому

Україна та Іспанія найближчим часом укладуть нову двосторонню угоду про соціальне забезпечення. Про це сьогодні, 3 червня, під час виступу в Кафедральному соборі у Мадриді сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

«Сьогодні я хотів би подякувати Іспанії за послідовну підтримку та допомогу у відстоюванні українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму агресором - Російською Федерацією... Хочу повідомити вам, що за моїм дорученням завершується наша спільна робота з іспанськими друзями щодо двосторонньої угоди про соціальне забезпечення», – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що новий документ замінить попередню угоду, яка була підписана 22 роки тому.

«Підписання цієї угоди найближчим часом дозволить зняти окремі проблемні питання у соціальній сфері захисту українців і українського суспільства», - зазначив Порошенко.

Зазначимо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія, це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.