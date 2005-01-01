Україна та Іспанія укладуть нову двосторонню угоду про соцзабезпечення

СуспільствоОлег Костюк, 3 червня2230

До теми

Україна та Іспанія укладуть нову двосторонню угоду про соцзабезпечення
фото з відкритих джерел
Новий документ замінить попередню угоду, яка була підписана 22 роки тому

Україна та Іспанія найближчим часом укладуть нову двосторонню угоду про соціальне забезпечення. Про це сьогодні, 3 червня, під час виступу в Кафедральному соборі у Мадриді сказав Президент України Петро Порошенко, передає УНН.

«Сьогодні я хотів би подякувати Іспанії за послідовну підтримку та допомогу у відстоюванні українського суверенітету, територіальної цілісності і незалежності, за тверду позицію щодо невизнання незаконної анексії Криму агресором - Російською Федерацією... Хочу повідомити вам, що за моїм дорученням завершується наша спільна робота з іспанськими друзями щодо двосторонньої угоди про соціальне забезпечення», – сказав Порошенко.

Президент зазначив, що новий документ замінить попередню угоду, яка була підписана 22 роки тому.

«Підписання цієї угоди найближчим часом дозволить зняти окремі проблемні питання у соціальній сфері захисту українців і українського суспільства», - зазначив Порошенко.

Зазначимо, що 2 червня Порошенко прибув до Королівства Іспанія, це перший за 22 роки офіційний візит українського Президента в цю країну.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

До теми

Соціальні служби надаватимуть субсидії за кількістю фактично проживаючих, а не прописаних осіб ZAXID.NET
У Мінсоцполітики розповіли, кому треба переоформити субсидії ZAXID.NET
Пропозиції партнерів
Останні новини
більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання не нижче першого абзацу на "Zaxid.net" — обов’язкові. Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди "Zaxid.net". Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами. Усі права захищені. © 2005—2018, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», "Zaxid.net".

Рубрики

Читай нас

Редакція

Made by
Залиште відгук