Україна та Румунія відкриють нові пункти пропуску на кордоні в 2018 році

З румунської сторони кордону пункти пропуску вже підготовлені

Україна та Румунія відкриють нові пункти пропуску на кордоні в першій половині 2018 року. Про це повідомив міністр закордонних справ Румунії Теодор Мелешкану, пише «Інтерфакс-Україна».

«Ми розмовляли про ці пропускні пункти, два пункти: «Дяківці-Раковець» і «Красноїльськ-Вікову де Сус», відкриття яких передбачено в першій половині 2018 року», - сказав він на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним у четвер у Чернівцях.

При цьому Теодор Мелешкану додав, що з румунської сторони кордону пункти пропуску вже підготовлено.

Зазначимо, що у Чернівцях 11 січня відбувається зустріч міністрів закордонних справ України Павла Клімкіна та Румунії Теодора Мелешкану. Керівники зовнішньополітичних відомств обговорюють широке коло питань двосторонньої співпраці на міждержавному та регіональному рівнях. Зокрема, голова МЗС Румунії Теодор Мелешкану заявив, що його уряд має намір виплачувати стипендії учням – представникам румунської громади в Україні за відмінне навчання.