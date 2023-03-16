Україна та Європейський Союз домовилися пролонгувати Угоду про лібералізацію вантажних автоперевезень до 30 червня 2024 року. Про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, за перший рік домовленість довела свою практичну ефективність. За період її дії обсяги двосторонніх та транзитних автомобільних вантажоперевезень зросли на понад 50%. Більше як уполовину – кількість перевізників, які перетинали кордон у напрямку ЄС.

«І це далеко не межа нашого росту. Разом з європейськими партнерами ми наразі розвиваємо необхідну логістичну інфраструктуру на кордоні», – написав він у Facebook.

З початку повномасштабного вторгнення відкрили два нові пункти пропуску на кордоні з Румунією, а також пункт контролю на тимчасовій інфраструктурі для пропуску порожніх вантажних транспортних засобів на кордоні з Польщею. Окрім цього, було розширено пропускну спроможність пункту «Краківець – Корчова» та впорядковано роботу пункту «Ягодин — Дорогуськ» на кордоні з Польщею.

Угоду про «транспортний безвіз» уклали в червні 2022 року. Вона звільнила українських і європейських власників посвідчень водіїв, які було видано однією зі сторін, від вимоги мати міжнародне посвідчення водія. Це дало змогу перевізникам уникнути багатьох бюрократичних процедур та спростити логістику на кордоні, пише «Громадське».

Також угода звільнила українських перевізників від необхідності отримувати дозволи на двосторонні та транзитні перевезення до держав ЄС.