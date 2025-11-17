Максим Городинець, Павло Коростильов та Володимир Пастернак

Збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить в Єгипті, повідомляє пресслужба НОК України. Чемпіоном змагань зі стрільби з центробійного пістолета на дистанції 25 м став Павло Коростильов.

28-річний львів’янин став найкращим серед усіх стрільців у першій частині, набравши 291 очко у точності. У другий день змагань українець вибив 293 очки у стрільбі на швидкість, розділивши п'яте місце одразу з чотирма стрільцями. У підсумку Коростильов вибив однакову кількість очок з індійцем Гурпрітою Сінгхом – по 584. Однак наш земляк став кращим за влучанням «в яблучко» (центр мішені) – 29 проти 18 у Сінгха.

Також Коростильов разом з Максимом Городинцем та Володимиром Пастернаком вибороли срібну медаль у командних змаганнях зі стрільби з центробійного пістолета на 25 м, показавши підсумковий результат 1734 (68 влучань «в яблучко»). Українці випередили спортсменів з Кореї, які мали стільки ж очок, але менше влучань у «десятку» (56), але поступились Франції – 1737 очок (52 влучання в центр).

Нагадаємо, Україна завоювала вже 5 медалей на ЧС-2025 в Єгипті: