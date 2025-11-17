Україна виграла дебютне золото та срібло на ЧС-2025 з кульової стрільби
Львів'янин Павло Коростильов поповнив скарбничку нашої команди черговою нагородою
Збірна України здобула першу золоту нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить в Єгипті, повідомляє пресслужба НОК України. Чемпіоном змагань зі стрільби з центробійного пістолета на дистанції 25 м став Павло Коростильов.
28-річний львів’янин став найкращим серед усіх стрільців у першій частині, набравши 291 очко у точності. У другий день змагань українець вибив 293 очки у стрільбі на швидкість, розділивши п'яте місце одразу з чотирма стрільцями. У підсумку Коростильов вибив однакову кількість очок з індійцем Гурпрітою Сінгхом – по 584. Однак наш земляк став кращим за влучанням «в яблучко» (центр мішені) – 29 проти 18 у Сінгха.
Також Коростильов разом з Максимом Городинцем та Володимиром Пастернаком вибороли срібну медаль у командних змаганнях зі стрільби з центробійного пістолета на 25 м, показавши підсумковий результат 1734 (68 влучань «в яблучко»). Українці випередили спортсменів з Кореї, які мали стільки ж очок, але менше влучань у «десятку» (56), але поступились Франції – 1737 очок (52 влучання в центр).
Нагадаємо, Україна завоювала вже 5 медалей на ЧС-2025 в Єгипті:
- Золото – Павло Коростильов – у стрільбі з центробійного пістолета на 25 м
- Срібло – Максим Городинець, Павло Коростильов та Володимир Пастернак – у командній стрільбі з центробійного пістолета на 25 м
- Бронза – Павло Коростильов – у стрільбі зі стандартного пістолета на 25 м
- Бронза – Максим Городинець – у стрільбі зі швидкострільного пістолета на 25 м
- Бронза – Олег Омельчук, Віктор Банькін і Павло Коростильов – у командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м