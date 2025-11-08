Павло Коростильов, Олег Омельчук та Віктор Банькін стали третіми на Мундіалі

Українські стрільці виграли першу нагороду на чемпіонаті світу з кульової стрільби, повідомляє прес-служба НОК України. Серед 11 команд, що змагалися у стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 метрів, «синьо-жовті» здобули команду бронзу.

Україну представляли Олег Омельчук, Віктор Банькін та Павло Коростильов. Золото у спортсменів з Республіки Кореї, срібло в збірної Індії.

Цікаво, що для українців це перша нагорода світової першості у цій дисципліні в такому складі. Щобільше – це лише третя медаль у чоловічій командній стрільбі з малокаліберного пістолета на 50 м. Востаннє на подіум українці підіймалися 23 роки тому – у 2002-му

Нагадаємо, чемпіонат світу триватиме до 18 листопада, а Україна представлена на турнірі 13 спортсменами у 15 дисциплінах. На попередньому ЧС «жовто-сині» виграли три золоті медалі: Коростильов та Куліш в особистих змаганнях, а Максим Городинець та Юлія Коростильова тріумфували в командних.