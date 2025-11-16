Анастасія Курашвілі вписала своє ім"я в історію України

Анастасія Курашвілі виграла перше для України золото чемпіонату Європи зі спортивної аеробіки, повідомляє European Gymnastics.

За підсумками кваліфікації до фіналів змагань вийшли одразу 10 українців: Курашвілі – у жіночий індивідуальний турнір, Станіслав Галайда – у чоловічий, Курашвілі/Галайда у змішаних парах, а також змішана команда у танцювальній аеробіці у складі Вероніки Сидорової, Аліси Чобітко, Аліси Дяченко, Артема Кокарева, Поліни Лихолат, Марії Яценко й Аліни Голуб.

Згідно з результатами фіналу Курашвілі отримала від суддів за свій виступ 20,050 балів й завоювала золоту медаль. Українка випередила туркеню Айсе Онбаши, яка стала другою, на 0,050 бала.

Досі найвищим досягненням України на чемпіонатах Європи було срібло, здобуте у 2023 році. Для самої Курашвілі це вже третя медаль континентальної першості – раніше вона також завоювала бронзу у командному виступі.

Україна відзначилася і в змішаних парах: Курашвілі та Галайда вибороли срібло, поступившись азербайджанському дуету Владімір Доламатов/Мадіна Мустафаєва. Це друга українська медаль на Євро-2025.

Загалом в доробку України вже шість медалей за всю історію виступів на чемпіонатах Європи зі спортивної аеробіки, і дві з них були здобуті саме на нинішньому турнірі – що повторює рекорд результативності 2023 року.